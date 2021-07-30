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Gündem
DHA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 16:57 | Son Güncelleme:

Hatay'da ormanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı

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Hatay'da ormanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı

Hatay Valiliği'nce orman yangınları ile mücadele kapsamında ormanlık alanlara girişlerin yasakladığı duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada; resmi makamlarca belirlenen, mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları dışında ormanlara giriş- çıkışların 31 Ekim'e kadar yasaklandığı kaydedildi.

Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi yönünde de karar alınırken, uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı vurgulandı.

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