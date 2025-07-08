Hatay’da ormancılar ve askerler termal kamerayla orman nöbetinde

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Orman Bölge Müdürlüğü mahiyetindeki ormanlık alanlarda askeri personellerin yeşil vatan nöbeti sürüyor. Hatay’da önümüzdeki 3 gün boyunca hava sıcaklıklarının daha da artacak olmasından dolayı yüksek riskli orman yangını uyarısı yapılmasının ardından askeri kuvvetler teyakkuza geçti.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü de askeri birliklerle ormanların aralıksız olarak termal kameralarla izlendiğini ve orman yangınlarına karşı tüm birliklerin işbirliği içerisinde teyakkuzda olduklarını bildirdi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Hatay Orman Bölge Müdürlüğü Kilis Orman İşletme Müdürlüğümüzde askeri birliklerimizle gece gündüz 7/24 termal kameralarla nöbetteyiz, yeşil vatanımızı tüm kurumlarımızla ateşten korumaya çalışıyoruz. Önümüzdeki üç gün bölgemiz genelinde artan hava sıcaklıkları orman yangın riski yüksek gözükmektedir. Ateş yakmayalım kurallara uyalım ormanlara girmeyelim. Ormanlarımıza nefesimize geleceğimize sahip çıkalım” ifadelerine yer verildi.