Hatay’da orman yangını söndürüldü

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Hatay’ın Arsuz ilçesi Işıklı Mahallesi’nde ormanda saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankı, 2 itfaiye, 2 helikopter 6 ilk müdahale aracı ve 100 personel ile müdahale edildi. Kotrol altına alınan bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.