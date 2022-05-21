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Hatay ve Burdur'da orman yangını! Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor

#Hatay#Belen#Orman Yangını

Hatay’ın Belen ilçesinde ve Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

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Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, yangının söndürülmesi için ekipler müdahale ediyor.

Hatay ve Burdurda orman yangını Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor

HATAY’DA ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamada yangınlara karşı alınan tedbirler çerçevesinde kasım ayı sonuna kadar ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada, “Yeşil vatanımızın korunması amacıyla alınan karar doğrultusunda 1 Haziran 2022-31 Ekim 2022 tarihleri arası ormanlarımıza giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur" denildi.

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BURDUR'DA DA ORMAN YANGINI

Burdur'un Bucak ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının düşen yıldırım sonucu çıktığı iddia ediliyor.

TÜM KARELER

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#Hatay#Belen#Orman Yangını

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