Hatay'da orman yangını

Kırıkhan ilçesi Alibeyçağıllı Mahallesi'nde öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki farklı noktada çıkan yangına kısa sürede müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, 3 arazöz, 15 jandarma personeli ve 20 güvenlik korucusunun müdahalesiyle 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmasına devam ettiği yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.