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Hatay'da orman yangını

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#Hatay#Hassa#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 15:00

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arpalıuşağı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını başladı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, helikopter ile de söndürme çalışmalarına destek verildi.

Hatayda orman yangını

Orman yangınına 3 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 2 su tankı, 5 belediye arazözü, 2 kara ekibi, 3 itfaiye, 3 pikap, 1 kepçe ve 100 personel ve vatandaşlarla müdahale edildi.
Yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatayda orman yangını

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#Hatay#Hassa#Orman Yangını

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