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Hatay'da orman yangını

#Orman Yangını#Hatay#İtfaiye
Hatayda orman yangını

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ormanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve Orman bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahaleyi sürdürüyor.

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İlçeye bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden yöre halkı durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangına itfaiye ve Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim bölgesini tehdit eden alevlere, ekipler arazöz ve su tanklarıyla müdahale etti. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

OGM: KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Hatay Dörtyol'da ilçeye bağlı Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) açıklama yapıldı. Twitterdan yapılan açıklamada, "01.22'de çıkan orman yangınına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlık alanlarda ateş yakma" denildi.

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#Orman Yangını#Hatay#İtfaiye

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