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HATAY (İHA)
Haber Giriş: 02.10.2020 - 12:59 | Son Güncelleme:

Hatay'da Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını

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Hatay'da Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını
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Hatay'da Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.

Hatayda Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını
Antakya ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir zeytinyağı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.
Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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