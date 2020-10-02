Hatay'da Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını

Antakya ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir zeytinyağı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.