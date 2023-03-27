Hatay’da öğrenciler dersbaşı yaptı

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da ara verilen eğitim- öğretime bugün kademeli olarak başlatıldı. Hatay'ın Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçelerindeki 296 okulda ders zili çaldı. Reyhanlı ilçesi Yıldız Filiz Çalım İlkokulu’nda Vali Vekili Oğuzhan Bingöl’ün katılımıyla tören düzenlendi. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler dersbaşı yaptı. Eğitimden geri kaldıklarını belirten öğrenciler, okulların açılmasıyla mutlu olduklarını dile getirdi.

'DİĞER İLÇELERİ DE PLANLIYORUZ'

Vali Vekili Oğuzhan Bingöl, öğrenciler kadar kendilerinin de mutlu olduklarını söyledi. Bingöl, “Öğrencilerimiz okullarımızı özlemişler. İnşallah bu sayı gün geçtikçe artacak. Hem ilçe sayımız artacak hem de öğrenci sayımız artacak. Burada kahraman öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerinden önce gelmişler, okullarını hazırlamışlar ve öğrencilerini bekliyorlar. Onların bu fedakarlıkları bizim eğitimde aksayan, geri kaldığımız yönlerimizi, derslerimizi telafi etmemize vesile olacak. Eğitim ordumuza bu fedakarlığından dolayı teşekkür ediyorum. Şu an diğer ilçeleri de planlıyoruz. Çadır sınıflar da olsa bir alternatif olarak düşünüyoruz ve oralarda da inşallah en yakın zamanda eğitim planlamamızı yapacağız. Bu dönem bitmeden düşündüğümüz ilçelerimiz var” dedi. (DHA)