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İzzet NAZLI/HATAY, DHA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 08:45 | Son Güncelleme:

Hatay'da müzikhole saldırı: 1 ölü

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Hatay'da müzikhole saldırı: 1 ölü
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Hatay'ın Defne ilçesinde motosikletli iki kişi tarafından bir müzikhole düzenlenen silahlı saldırıda İpek Harbelioğlu (23) öldü, iki kişi de yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Çevre Yolu Caddesi'ndeki bir müzikholde meydana geldi. Motosikletle gelen iki kişi, eğlence merkezinin girişine doğru silahla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi, yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan İpek Harbelioğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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