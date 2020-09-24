Hatay'da müzikhole saldırı: 1 ölü

Olay, gece saatlerinde Çevre Yolu Caddesi'ndeki bir müzikholde meydana geldi. Motosikletle gelen iki kişi, eğlence merkezinin girişine doğru silahla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi, yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan İpek Harbelioğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.