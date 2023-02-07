Hatay'da mucize kurtuluş! Göçük altındaki bebeği 'Tamam kuzum, gidelim' diyerek kurtardı

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Depremlerin ardından bölgeye yönlendirilen çok sayıda kurtarma ekibi enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla çalışmalarını sürdürdü. AFAD koordinasyonunda Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için zamana karşı mücadele etti.

Büyükşehir ekipleri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta dünden bu yana 24 vatandaşı enkazdan sağ olarak çıkarmayı başarırken, bugün ise Hatay'da mucize bir kurtuluşa imza attı. Enkazın altında soğuk havaya rağmen yaşama tutunmayı başaran bir kız bebek Antalya itfaiyesi ekiplerince kurtarıldı. Kız bebeği kucaklayıp, 'Allah Allah' diyerek enkazdan çıkaran itfaiye personeli, 'Tamam kuzum, gidelim' diyerek ambulansa götürürken, duygulandı.

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18 YAŞINDAKİ SAMET KURTARILDI



Aynı ekip Kahramanmaraş'ta yerle bir olan binadan da 18 yaşındaki Samet isimli genci kurtardı. Saatler süren titiz çalışma sonucu enkazdan kurtarılan genç, hastaneye sevk edildi. Samet'in kurtarılma anlarını çevrede bulunanlar gözyaşlarıyla izledi.

20.05 AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÇIKARILDI

Gaziantep'te yapılan arama kurtarma çalışmalarında aynı aileden 4 kişi enkazdan çıkarıldı. İkiz bebeler ile anne baba hastaneye kaldırıldı. enkaz alanındaki diğer depremzedelerin kurtarılma çalışmaları için yıkılan bina çevresinde 'sessizlik' uyarısı yapılıyor.