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Hatay'da mucize kurtuluş! Göçük altındaki bebeği 'Tamam kuzum, gidelim' diyerek kurtardı

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#Kahramanmaraş#Deprem#Enkaz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 19:33

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da göçük altında kalan bir kız bebek, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Bebeği kucaklayıp, 'Allah Allah' diyerek enkazdan çıkaran itfaiye personeli, 'Tamam kuzum, gidelim' diyerek ambulansa götürdü. Gaziantep'te de yapılan arama kurtarma çalışmalarında aynı aileden 4 kişi enkazdan çıkarıldı. İkiz bebeler ile anne baba hastaneye kaldırıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Depremlerin ardından bölgeye yönlendirilen çok sayıda kurtarma ekibi enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla çalışmalarını sürdürdü. AFAD koordinasyonunda Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için zamana karşı mücadele etti.

Hatayda mucize kurtuluş Göçük altındaki bebeği Tamam kuzum, gidelim diyerek kurtardı

Büyükşehir ekipleri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta dünden bu yana 24 vatandaşı enkazdan sağ olarak çıkarmayı başarırken, bugün ise Hatay'da mucize bir kurtuluşa imza attı. Enkazın altında soğuk havaya rağmen yaşama tutunmayı başaran bir kız bebek Antalya itfaiyesi ekiplerince kurtarıldı. Kız bebeği kucaklayıp, 'Allah Allah' diyerek enkazdan çıkaran itfaiye personeli, 'Tamam kuzum, gidelim' diyerek ambulansa götürürken, duygulandı.

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18 YAŞINDAKİ SAMET KURTARILDI

Aynı ekip Kahramanmaraş'ta yerle bir olan binadan da 18 yaşındaki Samet isimli genci kurtardı. Saatler süren titiz çalışma sonucu enkazdan kurtarılan genç, hastaneye sevk edildi. Samet'in kurtarılma anlarını çevrede bulunanlar gözyaşlarıyla izledi.

Hatayda mucize kurtuluş Göçük altındaki bebeği Tamam kuzum, gidelim diyerek kurtardı
Hatayda mucize kurtuluş Göçük altındaki bebeği Tamam kuzum, gidelim diyerek kurtardı

20.05 AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÇIKARILDI

Gaziantep'te yapılan arama kurtarma çalışmalarında aynı aileden 4 kişi enkazdan çıkarıldı. İkiz bebeler ile anne baba hastaneye kaldırıldı. enkaz alanındaki diğer depremzedelerin kurtarılma çalışmaları için yıkılan bina çevresinde 'sessizlik' uyarısı yapılıyor. 

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