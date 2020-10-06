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Hüseyin BOZOK/HATAY (DHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 09:35 | Son Güncelleme:

Hatay'da motosiklette 516 tarihi sikke ele geçirildi

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Hatay'da motosiklette 516 tarihi sikke ele geçirildi
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HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde devriye görevi yapan ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları motosiklette 516 adet sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Demirköprü Mahallesi Reyhanlı-Antakya kara yolu üzerinde kolluk devriyesi yapan ekipler, saat 23.30 sıralarında durumundan şüphelendikleri 31 EP 817 plakalı motosikleti durdurdu. Durdurulan motosiklette poşet içerisine koyulmuş vaziyette 516 adet tarihi eser olduğu düşünülen sikke ve objeler ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü M.E. gözaltına alındı.

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