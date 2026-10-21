Hatay'da mobilya fabrikasında yangın

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Merkez Antakya ilçesinde Antakya Mobilyacıları İhtisas Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya fabrikasında sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Hatay'da bir mobilya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.