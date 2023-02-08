Hatay'da madenciler, enkaz bölgelerine yönlendirildi

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Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'a, Türkiye’nin farklı bölgelerinden madenciler getiriliyor. Zonguldak'tan çok sayıda madenci, bugün askeri helikopterlerle kente getirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın yanındaki araziye iniş yapan helikopterden inen madenciler, buradan da çalışma yapacakları bölgelere yönlendirildi.

YOLLAR KİLİTLENDİ

Türkiye'nin birçok bölgesinden Hatay'a gönderilen yardımların ulaştırılması için yola çıkan araçlar ve yakınlarına ulaşmak için kente giriş yapmaya çalışan vatandaşlar, ya da depremden sağ kurtulup, kentten ayrılmak isteyenler kent girişinde yoğunluk oluşturdu. Desteğe giden sivil toplum kuruluşu üyeleri araçlarıyla bölgeye ulaşmaya çalışırken, sağlık ekipleri kurtarılan yaralıları yoğun trafikte başka kentlere tahliye etmek için mücadele veriyor. (DHA)

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57 KİŞİLİK DESTEK EKİBİ DAHA YOLA ÇIKTI

Van Büyükşehir Belediyesi, depremin vurduğu Malatya'ya 219 iş makinesi ve araç ile 703 arama- kurtarma, yerel destek ve yardım dağıtım personeli gönderdi. Malatya'ya ulaşan ekipler, günlük 10 bin kişi yemek kapasiteli Mobil Aşevi TIR'ı kurarak, depremzedelere sıcak çorba ve yemek dağıtımı yapıyor. Bugün de Büyükşehir Belediyesi'nin önünden kalkan araçlarla 57 kişilik yardım ve destek personeli daha Malatya’ya yola çıktı.