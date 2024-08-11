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Hatay'da lastik bayisi alevlere teslim oldu

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#Hatay#Payas#Yangın
Hatayda lastik bayisi alevlere teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 03:01

Hatay'ın Payas ilçesinde lastik deposunda çıkan kontrol altına alındı.

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Yenişehir Mahallesi'nde bir lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için önlem alırken, 8 itfaiye aracı, 1 arazöz, 2 su tankeri ve 2 kepçe ile alevlere müdahale edildi.

Hatayda lastik bayisi alevlere teslim oldu

Yangın yerine yakın bazı konteynerler iş makineleriyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Hatayda lastik bayisi alevlere teslim oldu

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#Hatay#Payas#Yangın

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