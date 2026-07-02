×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hatay'da lastiği patlayan şüpheliler park halindeki aracın yedek lastiğini çaldı

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Araba#Lastik
Hatayda lastiği patlayan şüpheliler park halindeki aracın yedek lastiğini çaldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 09:23

Samandağ ilçesinde gece saatlerinde araçlarının lastiği patlayan ve açık lastikçi bulamayan 4 şahıs, park halindeki başka bir aracın yedek lastiğini sökerek kendi araçlarına taktı.  

Haberin Devamı

Olay; 26 Haziran günü gece saatlerinde Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi Ganim Canbolat Caddesi üzerinde yaşandı. Park halindeki aracının yedek lastiği çalınan vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şahısların H.T., H.A.Ö., A.P. ve S.A. oldukları belirlendi. Şahıslar ile yapılan görüşmede; araçlarının lastiklerinin patladığını ve gece saatleri olduğu için lastikçi bulamadıklarını bu durum üzerine park halindeki aracın yedek lastiğini sökerek kendi araçlarına taktıklarını söylediler.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Çalınan lastik ise araç sahibine teslim edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Gözden KaçmasınÇanakkalede feci kaza Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiÇanakkale'de feci kaza! Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Araba#Lastik

BAKMADAN GEÇME!