Hatay'da lastiği patlayan şüpheliler park halindeki aracın yedek lastiğini çaldı

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Olay; 26 Haziran günü gece saatlerinde Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi Ganim Canbolat Caddesi üzerinde yaşandı. Park halindeki aracının yedek lastiği çalınan vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şahısların H.T., H.A.Ö., A.P. ve S.A. oldukları belirlendi. Şahıslar ile yapılan görüşmede; araçlarının lastiklerinin patladığını ve gece saatleri olduğu için lastikçi bulamadıklarını bu durum üzerine park halindeki aracın yedek lastiğini sökerek kendi araçlarına taktıklarını söylediler.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Çalınan lastik ise araç sahibine teslim edildi.