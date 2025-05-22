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Hatay'da kuyumcunun cinayet şüphelileri, Suriye sınırında yakalandı

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#Hatay#Kuyumcu#Cinayet
Hatayda kuyumcunun cinayet şüphelileri, Suriye sınırında yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 11:19

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde soygun için girdikleri iş yerinde kuyumcu Muaayed Shao'yu (26) tabancayla öldüren A.O. ve M.A., Suriye’ye kaçma hazırlığı yaparken sınırda zeytinlikte yakalandı.

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Soygun için kuyumcu dükkanına giren 2 şüpheliden biri tabancayla Suriye uyruklu kuyumcu Muaayed Shao'dan altınları vermesini istedi. Shao'nun tepki gösterip direnmesi üzerine şüphelilerden biri kuyumcuya 2 el ateş etti. Muaayed Shao yere yığılırken, saldırgan, yanındaki arkadaşıyla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Shao, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Muaayed Shao'nun cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Polis, kaçan şüphelilerin A.O. ve M.A. olduğunu belirledi. Şüphelilerin Suriye'ye kaçma hazırlığı yaptığını tespit eden ekipler, sınır çevresinde önlem aldı. Çevrede çalışma yapan ekipler, şüphelileri saklandıkları zeytinlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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#Hatay#Kuyumcu#Cinayet

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