Hatay'da korkutan yangın! İşçilerin kaldığı prefabrik yatakhane alevlere teslim oldu

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Yangın, saat 21.30 sıralarında Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında meydana geldi. Şantiye alanında işçilerin kaldığı 3 katlı prefabrik yatakhane alevlere teslim oldu.

İşçilerin panik yaşadığı yangın kısa sürede yatakhaneyi etkisi altına aldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında büyük bir alan kullanılmaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; “Gülderen Konutları Şantiyesi'nde çalışan işçi arkadaşlarımızın kaldığı prefabrik misafirhanede çıkan yangına ekiplerimiz müdahale ediyor. 9 araç, 27 personelimizle sahadayız. Ölen ve yaralanan olmaması tesellimiz” ifadelerine yer verildi.

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