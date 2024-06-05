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Hatay'da korkutan yangın! İşçilerin kaldığı prefabrik yatakhane alevlere teslim oldu

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#Hatay#Yangın#İşçi Yatakhanesi
Hatayda korkutan yangın İşçilerin kaldığı prefabrik yatakhane alevlere teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 00:19

Hatay'da şantiye alanında bulunan 3 katlı prefabrik işçi yatakhanesi alevlere teslim oldu. İşçilerin panik yaşadığı yangın, 2 saat çalışmayla kontrol altına alınırken prefabrik yatakhane küle döndü.

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Yangın, saat 21.30 sıralarında Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında meydana geldi. Şantiye alanında işçilerin kaldığı 3 katlı prefabrik yatakhane alevlere teslim oldu.

İşçilerin panik yaşadığı yangın kısa sürede yatakhaneyi etkisi altına aldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında büyük bir alan kullanılmaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.

Hatayda korkutan yangın İşçilerin kaldığı prefabrik yatakhane alevlere teslim oldu

Hatay Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; “Gülderen Konutları Şantiyesi'nde çalışan işçi arkadaşlarımızın kaldığı prefabrik misafirhanede çıkan yangına ekiplerimiz müdahale ediyor. 9 araç, 27 personelimizle sahadayız. Ölen ve yaralanan olmaması tesellimiz” ifadelerine yer verildi.

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Hatayda korkutan yangın İşçilerin kaldığı prefabrik yatakhane alevlere teslim oldu

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#Hatay#Yangın#İşçi Yatakhanesi

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