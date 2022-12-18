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Hatay'da korkutan deprem!

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#Deprem#AFAD#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 21:25

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin olumsuz bir durumun bildirilmediğini açıkladı.

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde AFAD’dan yapılan açıklamaya göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre saat 21:12'de gerçekleşen deprem yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde oluştu.

Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası AFAD "an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" açıklamasını yaptı. 

BAKAN KOCA: ŞU ANA KADAR KURUMLARIMIZA HERHANGİ OLUMSUZ BİR ÇAĞRI GELMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da Twitter hesabı üzerinden yaptığı ilk açıklamada "21.12’de Hatay Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Geçmiş olsun Hatay" ifadelerini kullandı. 

"KURUMLARIMIZA OLUMSUZ BİR DURUM İNTİKAL ETMEMİŞTİR"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "İlimizde 21.13'de meydana gelen depremde şu ana kadar kurumlarımıza olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Tüm birimlerimizle alan taraması yapıyoruz. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI LÜTFÜ SAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş Twitter hesabı üzerinden yaptığı ilk açıklamada "Hatay merkez ve ilçelerimiz ile Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. Depremin can ve mal kaybına neden olmamasını diler, hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Ekiplerimiz görevi başındadır" dedi. 

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#Deprem#AFAD#Hatay

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