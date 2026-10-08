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Hatay’da korkutan anlar: Seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Otobüs#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 09:26

Hatay’ın Antakya ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan otobüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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Yangın merkez Antakya ilçesi Maraşboğazı Mahallesi’nde meydana geldi. Otobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hatay’da korkutan anlar: Seyir halindeki otobüs alev alev yandı

CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

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#Hatay#Otobüs#Yangın

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