×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hatay'da korkunç olay! Babası tarafından defalarca bıçaklandı, hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Baba#Cinayet
Hatayda korkunç olay Babası tarafından defalarca bıçaklandı, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 09:57

Hatay'da babası tarafından defalarca bıçaklanan genç hayatını kaybetti. Babanın, evladını bıçakladığı korku dolu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki Zeki V., 31 ALM 46 plakalı motosikletle seyir halindeyken kasa kısmında bulunan 22 yaşındaki oğlu Mehmet V. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce baba, motosikleti yol kenarında durdurdu ve oğlunu defalarca bıçakladı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet V., kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından baba Zeki V., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Acı olayın yaşandığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Baba Zeki V., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Baba#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!