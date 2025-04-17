Hatay'da korkunç kaza kamerada! 1 can kaybı, 1 yaralı

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Kaza, İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi Yeni Postane mevkiinde meydana geldi. Yusuf İ. idaresindeki 31 KD 711 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fatıma Milhem ve Beyyan Saragibi'ye çarptı. Kazada yabancı uyruklu Fatıma Milhem olay yerinde hayatını kaybederken, Beyyan Saragibi ağır yaralandı. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kadınların çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçtuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"BURADA YAŞANAN KAZALAR 80'İ GEÇTİ VE BİRÇOĞU ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR"

Bölgede sıklıkla kazaların yaşandığını ifade eden esnaf Beşir Gümüş, "Aracıyla vatandaşa çarpan vatandaş için ve iki şahıs için de acı bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Bu yola bir an önce bir çözüm bulmaları lazım. Ben 20 yıldır buradayım, esnaflık yapıyorum. Burada yaşanan kazalar 80'i geçti ve birçoğu ölümle sonuçlanıyor. Kadınlar karşıdan karşıya geçerken biraz tereddüt ettiler ama karşıdan gelen arkadaş çok süratliydi. Burada yaşanan olaylar kimsenin tasvip etmeyeceği konular" dedi.