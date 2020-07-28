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Hürriyet
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Gündem
Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2020 - 00:31,Son Güncelleme:

Hatay'da feci kaza! 7 yaralı

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Hatay'da feci kaza! 7 yaralı
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Hatay'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Altınözü ilçesi Antakya karayolunda meydana geldi. O.B. yönetimindeki 31 ACY 599 plakalı otomobil, A.G.'nin kullandığı 31 ED 794 plakalı otomobil ile Enek Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobillerde sıkışan sürücüler ile yolcu konumundaki 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

 

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