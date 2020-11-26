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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 14:28 | Son Güncelleme:

Hatay'da köpeği öldüren cani yakalandı! Akılalmaz savunma

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Hatay'da köpeği öldüren cani yakalandı! Akılalmaz savunma
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Hatay'da otomobiliyle seyir halindeyken yol kenarındaki sokak köpeğini tabancayla vurarak öldüren A.P. (35) polis tarafından gözaltına alındı. A.P.'nin, ifadesinde, “Benim köpeğim de sahipsiz bir köpek tarafından öldürüldü. Bu yüzden sokak köpeğini görünce yanımda bulunan ruhsatlı tabancamla bir el ateş ettim" dediği öğrenildi.

Antakya ilçesine bağlı Üzümdalı Mahallesi'nde dün 31 HR 294 plakalı otomobiliyle ilerleyen kişi, yol kenarındaki sokak köpeğini tabancayla vurarak yaraladı. Çevredekiler tarafından tedavi için hayvan barınağına götürülen köpek, telef oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"BENİM KÖPEĞİM DE SAHİPSİZ BİR KÖPEK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ"

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.P. olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla kısa sürede gözaltına alınan A.P.'ye bin 902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı. A.P.'nin ifadesinde, “Benim köpeğim de sahipsiz bir köpek tarafından öldürüldü. Bu yüzden sokak köpeğini görünce yanımda bulunan ruhsatlı tabancamla bir el ateş ettim" dediği öğrenildi.

 

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