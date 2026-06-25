Hatay'da köpeği çuvala koyularak götürülmek istenen köpeği, hayvansever kadın kurtardı

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Olay, Samandağ ilçesinde meydana geldi. Evinin çevresinde dolaşan köpekten rahatsız olduğu öne sürülen bir kişi, hayvanı çuvala koyup bölgeden götürmek istedi. Bu sırada sokakta köpeğin çuvala konulduğunu gören hayvansever bir kadın, duruma müdahale etti.

Kadının sert tepki göstermesi üzerine paniğe kapılan kişi, içinde köpeğin bulunduğu çuvalı yere fırlatarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Hayvansever kadın tarafından çuvaldan çıkarılan köpek, doğal yaşam alanına salındı.

Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alınıp, sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

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