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Hatay'da köpeği çalan motosikletlilerden ilginç savunma: Kendi köpeğimize benzettik

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#Hatay Köpek Hırsızlığı#Dörtyol İlçesi Köpek Hırsızları#Golden Cinsi Köpek
Hatayda köpeği çalan motosikletlilerden ilginç savunma: Kendi köpeğimize benzettik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 09:29

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde motosikletle gelip tasmayla çaldıkları golden cinsi köpek polisin çalışmasıyla bulunan iki şüpheli, köpeği kendi köpeklerine benzettikleri için aldıklarını öne sürdü.

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Olay, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan Aleyna Çetil'e, 2 yıl önce nişanlısı tarafından golden cinsi bir köpek hediye edildi. Ailenin Tomi adını verdiği köpek, kısa sürede evin bir parçası oldu.

Hatayda köpeği çalan motosikletlilerden ilginç savunma: Kendi köpeğimize benzettik

Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Tomi'nin evde olmadığını fark eden aile, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde motosikletle gelen 2 kişiden birinin çevreyi kontrol ettikten sonra cebinden çıkardığı tasmayı köpeğe taktığı, ardından Tomi'yi motosiklete alarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Hatayda köpeği çalan motosikletlilerden ilginç savunma: Kendi köpeğimize benzettik

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Olayın ardından polis ekiplerine şikayette bulunan aile, köpeklerinin bulunması için yardım istedi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından çalınan Tomi bulunarak aileye teslim edildi.

Çalınan köpeğine kavuştuğu için mutlu olan Çetil ailesi, Tomi'yi bulmalarında yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür etti. Öte yandan, köpeği çalan 2 hırsızın köpeği kendi köpeklerine benzeterek alıp, götürdüklerini söyleyerek kendilerini savunması dikkat çekti.

Hatayda köpeği çalan motosikletlilerden ilginç savunma: Kendi köpeğimize benzettik

HIRSIZLARIN İLGİNÇ SAVUNMASI

Tomi'ye kavuştukları için mutlu olduklarını ifade eden Yakup Çetil, "Tomi köpeğimiz geri geldi. Ailecek mutluyuz ve huzurluyuz. Çocuklarımızın da yüzü gülüyor. Köpeği çalan hırsızlar, köpeği yanlışlıkla götürdüklerini söylediler ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Polis ekipleri sağ olsunlar yardımcı oldular. Gerekli işlemleri yaparak sahip çıktılar. Birkaç gün önce üzüldük ama şimdi çok iyiyiz. Herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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#Hatay Köpek Hırsızlığı#Dörtyol İlçesi Köpek Hırsızları#Golden Cinsi Köpek

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