Hatay’da ‘Konya’ konteyner kenti... İlk etapta 442 aile yerleşti

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Bin konteynerden oluşacak konteynerkentlerin birinci etabında çalışmalar tamamlandı.

Konteynerkentlerde inceleme yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Meram, Karatay, Selçuklu belediyelerimiz, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası olarak yapmış olduğumuz konteynerkentimizin ilk etabında 442 konteyner bulunuyor. Şu an itibarıyla altyapı çalışmaları tamamlandı. Birinci etabın ilk etabına vatandaşlarımız yerleşti. Sosyal amaçlar için sağlık kabini, güvenlik binası, çocuk oyun alanları, mescit ve yapacağımız camisiyle birlikte Konya’ya yakışır bir alan oldu” dedi.