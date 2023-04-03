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Hatay’da ‘Konya’ konteyner kenti... İlk etapta 442 aile yerleşti

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#Konya Büyükşehir Belediyesi#Hatay#Konya
Hatay’da ‘Konya’ konteyner kenti... İlk etapta 442 aile yerleşti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 07:00

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’da iki farklı bölgeye kurduğu konteynerkentlerin birinci etabına depremzedeler yerleşmeye başladı.

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Bin konteynerden oluşacak konteynerkentlerin birinci etabında çalışmalar tamamlandı.

Konteynerkentlerde inceleme yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Meram, Karatay, Selçuklu belediyelerimiz, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası olarak yapmış olduğumuz konteynerkentimizin ilk etabında 442 konteyner bulunuyor. Şu an itibarıyla altyapı çalışmaları tamamlandı. Birinci etabın ilk etabına vatandaşlarımız yerleşti. Sosyal amaçlar için sağlık kabini, güvenlik binası, çocuk oyun alanları, mescit ve yapacağımız camisiyle birlikte Konya’ya yakışır bir alan oldu” dedi.

Hatay’da ‘Konya’ konteyner kenti... İlk etapta 442 aile yerleşti

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#Konya Büyükşehir Belediyesi#Hatay#Konya

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