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Hatay'da konteyner kentte pala dehşeti: 4 kişiyi yaralayan koca suç aletiyle yakalandı

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#Hatay#Koca#Pala
Hatayda konteyner kentte pala dehşeti: 4 kişiyi yaralayan koca suç aletiyle yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 09:29

Hatay, Güzelburç Mahallesi'ndeki konteyner kentte meydana gelen olayda, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından çevredekilerin müdahalesine öfkelenen 60 yaşındaki şüpheli ortalığı kana buladı. Kendi öz kızı dahil 4 kişiyi palayla yaralayan alkollü şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte yaşandı. 60 yaşındaki M.Y. isimli şahıs, alkollü olarak geldiği konteyner kentte yaşadığı tartışma sonrası imam nikahlı eşi E.Ş.’ye saldırdı.

Hatayda konteyner kentte pala dehşeti: 4 kişiyi yaralayan koca suç aletiyle yakalandı

Çevredekilerin müdahalesine sinirlenen şahıs, öz kızı G.Y., üvey kızı D.I. ve bacanağı B.Ş. isimli şahısları da yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, 4 suç kaydı bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen kocayı yakaladı.

Hatayda konteyner kentte pala dehşeti: 4 kişiyi yaralayan koca suç aletiyle yakalandı

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Suç aletiyle birlikte yakalanan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan başından yaralanan imam nikahlı eşinin, bacanağının ve kızlarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildiği. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatayda konteyner kentte pala dehşeti: 4 kişiyi yaralayan koca suç aletiyle yakalandı

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#Hatay#Koca#Pala

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