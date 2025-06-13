×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hatay'da kazayı önlemek isterken metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Kaza#Motosiklet
Hatayda kazayı önlemek isterken metrelerce sürüklendi O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 09:29

Hatay'da karşı yöne geçen motosikletle çarpışmayı önlemek isterken kaza yapan motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi mevkisinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan motosikletliye çarpmak istemeyince dengesini kaybederek metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatayda kazayı önlemek isterken metrelerce sürüklendi O anlar kamerada

MOTOSİKLETLİ ALTI METRE SÜRÜKLENDİ

Kaza anını anlatan Kemal Güler, "Motosikletli beş-altı metre sürüklendi. Sonra kalkar gibi oldu, ardından yeniden baygınlık geçirdi. Olay yerine 112 ekipleri geldi ve hastaneye kaldırıldı. Motor birdenbire çıkınca, vurmamak için frene basıldı ancak motor kaydı. Şahıs yaralandı. Çok şükür, olayı yaralı olarak atlattı" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Kaza#Motosiklet

BAKMADAN GEÇME!