Hatay'da kaybolan 79 yaşındaki alzheimer hastası adam 43 saat sonra bulundu

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Altınözü ilçesi Sivrikayak Mahallesi yaşayan alzheimer hastası 79 yaşındaki Ömer Yeşil, 6 Haziran tarihinde gece saatlerinde kayboldu.

Aile durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ve çalışma başlatan jandarma ekipleri kayıp şahsın izine rastlayamayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Bölgeye; AFAD 3 araç, 8 personel ve 2 drone ile gelerek çalışmalara başladı. AFAD’ın sürdürdüğü arama çalışmalarına STK ve vatandaşlarda destek verdi. Ekiplerin gece ve gündüz süren çalışmaları neticesinde yaşlı adam 7 Haziran tarihinde saat 20.20 sıralarında zeytinlik alanda dere içerisinde yaralı olarak bulundu.

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Bulunduğu bölgeden insan zinciriyle kurtarılan yaşlı adam, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.