×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hatay'da kaybolan 2 kardeş bulundu! Aileye sokak sokak gezilip anonsla ulaşıldı

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Reyhanlı#Kayıp Çocuklar
Hatayda kaybolan 2 kardeş bulundu Aileye sokak sokak gezilip anonsla ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 16:37

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaybolup bulunan 2 kardeşin ailesine, sokak sokak gezilip, anonsla ulaşıldı.

Haberin Devamı

Bağlar Mahallesi'nde sokakta oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Yeser ile 3 yaşındaki kardeşi Yüsra, bir kişi tarafından bulundu. Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim edilen kardeşlerin ailesinin bulunması için ekipler seferber oldu.

Hatayda kaybolan 2 kardeş bulundu Aileye sokak sokak gezilip anonsla ulaşıldı

Ekipler, sokak sokak gezip anons yaparak kayıp kardeşlerin ailesinin aradı. Anonsta, 2 kardeşin kaybolduğu, ailesinin zabıta müdürlüğüne müracaat etmesini istendi.

Çalışma sonucunda aynı mahallede oturan anne bulundu. Kardeşler, zabıta ekipleri tarafından anneye teslim edildi.

Hatayda kaybolan 2 kardeş bulundu Aileye sokak sokak gezilip anonsla ulaşıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Reyhanlı#Kayıp Çocuklar

BAKMADAN GEÇME!