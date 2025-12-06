Hatay'da kan donduran vahşet: Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Haberin Devamı

Olay, Erzin'e bağlı Gökdere Mahallesi’nde meydana geldi. Meliha Sarıkaya’ya ulaşamayan yakınlarının dün kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İTİRAF ETTİ

Dün akşam saatlerinde Sarıkaya çiftin evine giden ekipler, Bekir Sarıkaya'ya eşinin nerede olduğunu sordu. Bekir Sarıkaya'nın iddiaya göre çelişkili ifadeler vermesi üzerine evde inceleme yapan jandarma, kan izlerini ve banyonun kazıldığını tespit etti. Bekir Sarıkaya'nın ifadesinde eşini başına baltayla vurarak öldürdüğünü ve banyoya gömdüğünü itiraf etmesinin ardından cesedin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Banyodaki kazılan alanı açan ekipler, Meliha Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaştı. Olay yerindeki incelemenin ardından Meliha Sarıkaya'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Bekir Sarıkaya, olayda kullandığı değerlendirilen baltayla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.