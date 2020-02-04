Hatay'da kan donduran olay! Annesini ve eşini öldürüp intihar etti

Merkez Antakya ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki evlerinde, Ömer Yıldırım (27) annesi Emine Yıldırım (50) ile eşi Pervin Yıldırım'ı (27) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Yıldırım, daha sonra aynı silahla intihar etti. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin haber vermesiyle polis, olay yerine geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





