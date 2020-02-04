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HATAY (AA)
Haber Giriş: 04.02.2020 - 17:30,Son Güncelleme:/

Hatay'da kan donduran olay! Annesini ve eşini öldürüp intihar etti

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Hatay'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Sesleri duyan mahalle sakinleri haber verdi. Annesini ve eşini öldüren kişi, yaşamına son verdi.

Merkez Antakya ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki evlerinde, Ömer Yıldırım (27) annesi Emine Yıldırım (50) ile eşi Pervin Yıldırım'ı (27) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Yıldırım, daha sonra aynı silahla intihar etti. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin haber vermesiyle polis, olay yerine geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatayda kan donduran olay Annesini ve eşini öldürüp intihar etti


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