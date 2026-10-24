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Hatay'da kahreden olay! Trafik canavarı anne ve küçük kızını hayattan kopardı

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#Hatay#Trafik Kazası#Reyhanlı
Hatayda kahreden olay Trafik canavarı anne ve küçük kızını hayattan kopardı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 01:43

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobil, bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 4 yaşındaki kızına çarptı. Kazada anne Ayşe Yetek öldü, yaralanan kız çocuğu Meryem Azra Yetek ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Küçük Meryem, yapılan tüm müdahaleleere rağmen kurtarılamadı. Sürücü A.Y., mahallelinin tepkisi üzerine otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı.

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Kaza, saat 19.00 sıralarında Reyhanlı- Antakya karayolu Konuk Mahallesi Tayfur Sökmen Caddesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. (21) yönetimindeki 31 AVC 124 plakalı otomobil, Antakya yönünde seyir halindeyken, bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Yetek (36) ile kızı Meryem Azra Yetek'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ve kızı ağır yaralanırken, sürücü A.Y. çevredekilerin tepki göstermesi üzerine aracı bırakıp kaçtı.

Hatayda kahreden olay Trafik canavarı anne ve küçük kızını hayattan kopardı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Antakya’daki hastanelere kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen anne Ayşe Yetek hayatını kaybederken, kızı Meryem Azra Yetek ise hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücü A.Y.’yi'nin yakalanması için çalışma sürüyor

MERYEM AZRA DA KURTARILAMADI

Tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen Meryem Azra Yetek de hayatını kaybetti.

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#Hatay#Trafik Kazası#Reyhanlı

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