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Haber Giriş: 21.10.2020 - 12:21 | Son Güncelleme:

Hatay’da kaçak sigara operasyonu

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Hatay’da kaçak sigara operasyonu
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 bin 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliğinin kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, Kızılçat Mahallesi'ne bağlı Arfalı çiftliği yakınlarında H.K. ve V.H. isimli iki şahsın Suriye'den getirildiği tahmin edilen çuvallar içerisinde istiflenmiş halde 2 bin 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

H.K. ve V.H. adlı şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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