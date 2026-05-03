Hatay'da kaçak göçmen operasyonu: Üzerlerini kamuflajla örtmüşler

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 10:37

Hatay'da polisin takip sonucu durdurduğu hafif ticari araçta, bazılarının üzeri örtüyle örtülmüş 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda şüphe üzerine bir hafif ticari aracı takibe alıp, durdurdu. Araçta, bazılarının üzeri örtüyle örtülmüş 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör gözaltına alındı.

100 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör tutuklandı. Ayrıca, araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 100 bin TL idari para cezası kesildi.

Araç da trafikten menedildi.
