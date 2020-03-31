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Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 15:11,Son Güncelleme:/

Hatay’da kaçak dezenfektan üretilen iş yerine baskın

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Hatay’da kaçak dezenfektan üretilen iş yerine baskın
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HATAY'da kaçak dezenfektan üretildiği tespit edilen iş yerine polis ekiplerince baskın yapıldı. Baskında, üretim için kullanılan 2 bin litre etil alkol, doluma hazır jel dezenfektan ile boş plastik şişeler ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde, kaçak dezenfektan üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, yaptıkları operasyonda 4 plastik varil içerisinde toplam 2 bin litre etil alkol, 5 varil içerisinde toplam 2 bin litre doluma hazır jel dezenfektan, 7 bin 80 adet 100 mililitrelik dezenfektan jel, 20 bin 800 adet 100 mililitrelik boş plastik şişe ele geçirdi.

Baskında iş yeri sahibi Suriye uyruklu S.H. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan S.H., adliyeye sevk edildi.

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