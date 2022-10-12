Hatay’da jandarma ve MİT operasyonunda teröristlerin 2 deposu bulundu

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İl Jandarma Komutanlığı ve MİT’in ortaklaşa düzenlediği 'Şehit Jandarma Er Emrah Göçer Operasyonu' kapsamında Payas ilçesi, Kozludere Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen 2 depo tespit edildi.

Ekipler, depoların içinde farklı miktar ve markalarda un, bulgur, kuru fasulye, pirinç, tahin, pekmez, kahve, yağ, makarna, toz şeker, çay ve tütün malzemesi ele geçirdi. Cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el koyulurken, diğerleri de olay yerinde imha edildi.