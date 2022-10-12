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Hatay’da jandarma ve MİT operasyonunda teröristlerin 2 deposu bulundu

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#Hatay#Jandarma#MİT
Hatay’da jandarma ve MİT operasyonunda teröristlerin 2 deposu bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 10:03

Hatay'da jandarma ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortaklaşa düzenlediği operasyonda geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen, terör örgütüne ait 2 depo tespit edildi. Ekipler, depoların içinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.

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İl Jandarma Komutanlığı ve MİT’in ortaklaşa düzenlediği 'Şehit Jandarma Er Emrah Göçer Operasyonu' kapsamında Payas ilçesi, Kozludere Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen 2 depo tespit edildi.

Ekipler, depoların içinde farklı miktar ve markalarda un, bulgur, kuru fasulye, pirinç, tahin, pekmez, kahve, yağ, makarna, toz şeker, çay ve tütün malzemesi ele geçirdi. Cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el koyulurken, diğerleri de olay yerinde imha edildi. 

 

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#Hatay#Jandarma#MİT

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