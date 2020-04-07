Hatay'da izinsiz üretilen 14 bin maskeye el konuldu

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Müdürlüğü ekiplerince merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde izinsiz maske üretimi yaptığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada; 280 paket içinde 14 bin kaçak üretilen Medikal kumaş maske, ele geçirildi. İzinsiz üretim yapan A.K yakalandı. A.K. hakkında, 5607 SKM Suçundan adli işlem yapıldı. İş yerine Vergi Dairesi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca idari ve cezai işlem uygulandı. Ele geçirilen maskeler değerlendirilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.