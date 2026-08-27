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Hatay'da işçi yeleği giyip şantiyeden kablo çalan hırsız suçüstü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#İnşaat#Kablo
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 09:33

Hatay’ın Antakya ilçesinde kendisini işçi yeleğiyle kamufle ederek bir şantiyeden yaklaşık 300 bin TL değerinde bakır kablo çalan B.M., malzemelerle kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Üzerinde ve aracında yüklü miktarda çalıntı kablo ele geçirilen şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 24 Ağustos günü Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan inşaat şantiyesinden yaklaşık 300 bin TL değerinde bakır kablo çalınması olayıyla ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Hatayda işçi yeleği giyip şantiyeden kablo çalan hırsız suçüstü yakalandı

Odabaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayın şüphelisi B.M. isimli şahıs, şantiye çalışanı olmadığı halde şantiye işçilerinin iş yeleğini giyerek kendisini şantiye çalışanı gibi kamufle etti.

Hatayda işçi yeleği giyip şantiyeden kablo çalan hırsız suçüstü yakalandı

Şahıs, inşaat alanından bakır kabloları çalıp aracıyla kaçarken suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, inşaat şantiyesinden çalmış olduğu yüklü miktarda bakır kablo ele geçirildi.

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Hatayda işçi yeleği giyip şantiyeden kablo çalan hırsız suçüstü yakalandı

Yakalanan B.M. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Hatayda işçi yeleği giyip şantiyeden kablo çalan hırsız suçüstü yakalandı

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#Hatay#İnşaat#Kablo

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