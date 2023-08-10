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Hatay'da inşaatta çökme... AFAD'dan açıklama geldi

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#Hatay#İnşaat#Ev
Hatayda inşaatta çökme... AFADdan açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 16:19

Hatay Dörtyol'da, inşaatta çökme meydana gelmesi sonucu, 4 işçinin yaralandığı AFAD tarafından açıklandı.

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Olay, öğle saatlerinde, Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Mülkiyeti Dörtyol Belediyesi'ne ait olan ve bir firmayla yapılan kat karşılığı anlaşmayla 2017'de temeli atılan 3 katlı bina projesine, Covid-19 sürecinde ara verildi. Pandeminin ardından devam edilen çalışmalar, 6 Şubat depremlerinden sonra yeniden durduruldu. Binaya 'hasarsız' raporu alınmasından sonra, yeniden başlanan çalışmaların sürdüğü inşaatın beton kalıbında çökme meydana geldi. Dört işçi beton parçalarının altında kaldı. İhbarla şantiyeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin kurtardığı yaralı işçiler, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çökmenin, işçilik hatasından kaynaklandığı öğrenildi. (DHA)

 

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#Hatay#İnşaat#Ev

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