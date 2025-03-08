Hatay'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Yangın, Antakya ilçesi Emek Mahallesi mevkiinde yaşandı. Bölgede bulunan şantiye alanında konaklayan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane yandı. Yangında konteynerde kalan İbrahim Yaşar isimli işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevrede bulunan konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavi altında olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği öğrenildi.