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Hatay'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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#Hatay#Yangın#Konteyner
Hatayda inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 14:42

Hatay'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yaşanan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

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Yangın, Antakya ilçesi Emek Mahallesi mevkiinde yaşandı. Bölgede bulunan şantiye alanında konaklayan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane yandı. Yangında konteynerde kalan İbrahim Yaşar isimli işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevrede bulunan konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavi altında olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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#Hatay#Yangın#Konteyner

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