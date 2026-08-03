Hatay'da ilginç ikna yöntemi! Çatıdaki şahsı "Karpuz keselim gel" diyerek indirdiler

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Olay, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yaşandı. Gülderen Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören A.Z. isimli akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıs, hastanenin çatısına çıktı.

“KARPUZ KESELİM GEL”

Yaklaşık 12 metre yükseklikteki çatıda olan şahsı fark eden akrabaları ve ekipler, ikna etmeye çalıştılar. "Bütün gazeteciler gelsin" diyerek intihara kalkışan şahsı bir akrabası "Karpuz var, karpuz keselim gel" diyerek ikna etmeye çalıştı.

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TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bir süre sonra ikna olan şahıs, çatıdan indirilerek kontrol amaçlı hastanenin servisine alındı. Şahsın ikna edilmeye çalışıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.