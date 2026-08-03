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Hatay'da ilginç ikna yöntemi! Çatıdaki şahsı "Karpuz keselim gel" diyerek indirdiler

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Karpuz#İntihar
Hatayda ilginç ikna yöntemi Çatıdaki şahsı Karpuz keselim gel diyerek indirdiler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 09:07

Hatay'ın Antakya ilçesinde tedavi gördüğü hastanenin çatısına çıkıp "Bütün gazeteciler gelsin" diyerek intihara kalkışan akli dengesi bozuk A.Z., bir yakınının "Karpuz var, karpuz keselim gel" sözüyle ikna edilerek aşağı indirildi.

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Olay, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yaşandı. Gülderen Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören A.Z. isimli akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıs, hastanenin çatısına çıktı.

Hatayda ilginç ikna yöntemi Çatıdaki şahsı Karpuz keselim gel diyerek indirdiler

“KARPUZ KESELİM GEL”

Yaklaşık 12 metre yükseklikteki çatıda olan şahsı fark eden akrabaları ve ekipler, ikna etmeye çalıştılar. "Bütün gazeteciler gelsin" diyerek intihara kalkışan şahsı bir akrabası "Karpuz var, karpuz keselim gel" diyerek ikna etmeye çalıştı.

Hatayda ilginç ikna yöntemi Çatıdaki şahsı Karpuz keselim gel diyerek indirdiler

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TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bir süre sonra ikna olan şahıs, çatıdan indirilerek kontrol amaçlı hastanenin servisine alındı. Şahsın ikna edilmeye çalışıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Hatay#Karpuz#İntihar

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