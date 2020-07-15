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Halil İbrahim KARAÇAY/DHA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 12:15,Son Güncelleme:

Hatay'da iğrenç olay! Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülendi

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Hatay'da iğrenç olay! Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülendi
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen M.F. (60), gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Deniz Mahallesi'ndeki evinde köpeğe cinsel saldırıda bulunan M.F.'yi, sokaktan geçen bir vatandaş, pencereden cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Tepkilere neden olan görüntüler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek M.F.'yi gözaltına aldı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cumhuriyet savcısının talimatıyla M.F. hakkında tahkikat başlatıldığı bildirildi.

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