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Hatay'da hırsızlık kamerada: 12 yaşındaki Eymen'in biriktirip aldığı bisikleti çaldılar

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#Reyhanlı#Bisiklet Hırsızlığı#Eymen Bahadırlı
Hatayda hırsızlık kamerada: 12 yaşındaki Eymenin biriktirip aldığı bisikleti çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 10:02

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 12 yaşındaki Eymen Bahadırlı’nın harçlıklarını biriktirerek aldığı bisiklet evinin önünden çalındı. Güvenlik kameralarından hırsızlığı bir çocuğun gerçekleştirdiğini belirleyen aile polise şikayette bulunurken, Eymen bisikletinin bulunmasını istedi.

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Reyhanlı’da yaşayan Eymen Bahadırlı, harçlıklarını biriktirerek ailesiyle birlikte bisiklet aldı. 5 Eylül’de bisikletini evinin önüne kilitleyen Bahadırlı, sıcak hava nedeniyle 3 gün kullanmadı.

Hatayda hırsızlık kamerada: 12 yaşındaki Eymenin biriktirip aldığı bisikleti çaldılar

Yeniden bisikletine binmek istediğinde yerinde olmadığını fark eden Eymen, ailesiyle güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde bisikletin bir çocuk tarafından götürüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine polise giderek şikayetçi olan aile bisikletin bulunmasına istedi.

Hatayda hırsızlık kamerada: 12 yaşındaki Eymenin biriktirip aldığı bisikleti çaldılar

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'ÇOK ÜZÜLDÜM, BAŞKA ÇOCUKLARIN BAŞINA GELMESİN’

Yaşadıklarını anlatan Eymen Bahadırlı, “Altıncı sınıfa geçmemin ardından, kendime harçlıklarımla bisiklet aldım. Bisikleti, 5 Eylül günü buraya bıraktım. Sıcaklardan dolayı üç gün bisikletimi süremedim, Üç gün sonra tekrar bisikletimin başına geldiğinde çalındığını gördüm.

Hatayda hırsızlık kamerada: 12 yaşındaki Eymenin biriktirip aldığı bisikleti çaldılar

Hemen kameralara baktık, çalan çocuğu kameralarda gördük. Kamerayı görmemiş zaten, görse belki de yapmazdı. Harçlıklarımı biriktirerek almıştım, çok üzüldüm. Başka çocukların başına gelmesin, bisikletimi istiyorum” dedi.

Hatayda hırsızlık kamerada: 12 yaşındaki Eymenin biriktirip aldığı bisikleti çaldılar

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#Reyhanlı#Bisiklet Hırsızlığı#Eymen Bahadırlı

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