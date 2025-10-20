Hatay'da hayatı felç eden yağmur: Hortum çıktı, yol çöktü, araçlar toprağa battı

Haberin Devamı

Hatay'da sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi ulaşıma kapatıldı.

İskenderun ve Payas ilçelerinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda birçok araç mahsur kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlardaki kişiler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle güvenli bölgelere taşındı.





ARAÇLAR TOPRAĞA BATTI

Sağanağın etkisiyle yükseklerden gelen çamur nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Haberin Devamı

Bir cip ve TIR'ın toprağa batarak mahsur kaldığı yolda, Karayolları ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışmasının sürdüğü otoyoldaki yoğunluk dron ile görüntülendi.

HORTUM ÇIKTI

İskenderun ilçesinde ise açıklarda hortum oluştu.