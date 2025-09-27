Hatay'da hayrete düşüren olay: Otostop çektiği araçlar durmayınca bakın ne yaptı

Haberin Devamı

Olay, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi’nde yaşandı. Gece saatlerinde ana yol güzergahında otostop çekmeye başlayan alkollü şahıs, araçların durmaması üzerine yolun ortasına kaldırım taşı koydu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Araçları durdurmakta başarılı olamayan şahıs, taşı yolun ortasına kadar itekleyerek ilerletti. Trafiği tehlikeye düşüren ve yaptığı hayrete düşüren şahsın o anları kameraya yansıdı.

Görüntülerde; otostop çeken şahsın araçların durmaması üzerine araçları yolun ortasına taşıdığı taşla durdurmaya çalıştığı ve bir süre sonra bölgeden ayrıldığı görüldü.