MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi!
GeriGündem Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 01:21 | Son Güncelleme:

Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi!
Abone Olgoogle-news

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İsmet İnönü Mahallesi'nde hasta taşıyan 31 DJ 827 plakalı ambulans, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan iki meslektaşı ile hastayı başka ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle