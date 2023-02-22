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Hatay'da hasarlı evlerin içi dron ile görüntülendi

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#Hatay#Deprem#Afad
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 13:21

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremin 17'nci gününde, Hatay’da hasar gören evlerin içi dron ile görüntülendi.

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat’ta meydana gelen 2 büyük deprem 11 ili etkiledi. Depremin 17'nci gününde, Hatay merkezde yıkılan binaların yarısı ve hasar gören evlerin içi dronla görüntülendi.

Görüntülerde, evlerin içinde birçok eşyanın da hasar gördüğü, camların yerle bir olduğu ve eşyaların toz örtüsüyle kaplandığı görüldü. Bazı hasar gören evlerde bulunan buzdolaplarının içinde yiyeceklerin olduğu da dikkat çekti. Depremin 17'nci gününde adeta hayalet bir şehri andıran Hatay merkezin dört bir noktasında, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

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#Hatay#Deprem#Afad

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