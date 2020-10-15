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REYHANLI (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 11:17 | Son Güncelleme:

Hatay’da, gümrük kaçağı 72 cep telefonu ele geçirildi

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Hatay’da, gümrük kaçağı 72 cep telefonu ele geçirildi
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HATAYın Reyhanlı ilçesinde, polis ekiplerinin iş yerine yaptığı baskında, kargoyla İstanbul’a gönderileceği belirlenen gümrük kaçağı 72 cep telefonu ele geçirildi.

Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinden kargoyla 3 koli halinde, gümrük kaçağı 72 cep telefonu gönderileceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. İş yerine baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları arama sonucu 72 kaçak cep telefonuna el koydu. İş yeri sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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